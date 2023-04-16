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16 апреля 2023, 17:00 Читати українською

Крупнейшие банки США показали отчеты за I квартал

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и PNC 14 апреля представили отчетности по итогам I квартала этого года. Это первое раскрытие финансовых показателей крупных кредитных организаций после того, как в марте обанкротился ряд региональных американских банков.

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и PNC 14 апреля представили отчетности по итогам I квартала этого года.
Фото: finbalance.com.ua

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Ожидания аналитиков

Многие аналитики ожидали, что американские банки не смогут показать хорошие результаты после краха Silicon Valley Bank и последующей нестабильности в банковском секторе.

Аналитики, опрошенные Refinitiv 10 апреля, прогнозировали, что прибыль шести крупнейших банков США снизится на 10% в сравнении с прошлым годом.

Отчеты банков

Крупнейший банк страны по объему активов JPMorgan Chase сообщил о прибыли по итогам квартала в $12,6 млрд, что на 52% больше, чем за тот же период в прошлом году, и существенно выше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль Wells Fargo, Citigroup и PNC по итогам I квартала 2023 года также выросла на 32%, 7% и 16% соответственно.

В ходе пятничных торгов акции JP Morgan прибавили почти 8%, ценные бумаги Citigroup выросли более чем на 4%, а у Wells Fargo в моменте росли на 2%.

Объем депозитов в JPMorgan Chase также вырос на $33 млрд в сравнении с последним кварталом прошлого года. Это может объясняться переводом средств вкладчиков из региональных банков в крупнейший банк страны на фоне роста рисков в секторе.

Как показывают данные ФРС, по итогам I квартала клиенты американских банков вывели со своих счетов депозиты на сумму более $600 млрд, причем большая часть оттока произошла после краха SVB 10 марта.

Однако JPMorgan Chase по наращиванию депозитов стал скорее исключением: у Citigroup и Wells Fargo объем депозитов снизился на 3% и 2% соответственно по сравнению с прошлым кварталом.

В отчете генеральный директор Джейми Даймон JP Morgan спрогнозировал рецессию в США.

«В конечном итоге у нас будет рецессия, но ее можно немного отсрочить», — сказал Даймон. Ранее он заявлял, что банковский кризис еще не закончился, а последствия от него останутся на долгие годы. Начало мягкой рецессии к концу года спрогнозировали и члены ФРС. В протоколе последнего заседания ФРС они отметили, что такой вывод последовал из оценки потенциальных экономических последствий ситуации в банковском секторе.

Тем не менее Даймон в отчете отметил, что ситуация в банковской сфере отличается от кризиса 2008 года — сейчас масштаб проблемы гораздо меньше. «Однако финансовые условия, вероятно, ужесточатся, так как кредиторы будут более консервативными в принятии решений», — считает банкир.

Источник: Минфин
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