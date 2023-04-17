В марте 2023 года медианная стоимость аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 3,8% по сравнению с февралем до $5,4/кв. м. В апреле рост цен может составить 10%, учитывая возврат киевлян после окончания зимы и большое количество переселенцев. Об этом сообщает портал Address.ua.
Как изменились цены на аренду в столице в марте
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По сравнению с ценами годовой давности стоимость аренды в Киеве до сих пор на 40% ниже в долларовом эквиваленте и на 24,7% — в гривне.
Средние цены на столичное жилье в прошлом месяце выросли следующим образом:
- однокомнатные квартиры — до $5,9/кв. м;
- двухкомнатные — до $5,1/кв. м;
- трехкомнатные — до $4,9/кв. м.
Где самая дорогая и дешевая аренда
Самым дорогим районом Киева остается Печерский, где объект стоит около $735 в месяц или $10 за кв. м.
Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $163 за квартиру, или $4 за «квадрат».
Чаще арендодатели размещают предложения об однокомнатных квартирах — 41% от общего количества предложений. На двухкомнатные приходится 39%, а на «трешки» — 20%.
В то же время важнейшим критерием поиска квартир для арендаторов не только цены, но и удаленность от военных объектов и объектов инфраструктуры.
Большинство запросов (58%) от клиентов приходится на двухкомнатные квартиры. 28% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры. Многокомнатными интересуются 14% арендаторов.
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