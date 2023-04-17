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17 апреля 2023, 11:20 Читати українською

Как изменились цены на аренду в столице в марте

В марте 2023 года медианная стоимость аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 3,8% по сравнению с февралем до $5,4/кв. м. В апреле рост цен может составить 10%, учитывая возврат киевлян после окончания зимы и большое количество переселенцев. Об этом сообщает портал Address.ua.

В марте 2023 года медианная стоимость аренды жилой недвижимости в Киеве выросла на 3,8% по сравнению с февралем до $5,4/кв.
Фото: tsn.ua

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По сравнению с ценами годовой давности стоимость аренды в Киеве до сих пор на 40% ниже в долларовом эквиваленте и на 24,7% — в гривне.

Средние цены на столичное жилье в прошлом месяце выросли следующим образом:

  • однокомнатные квартиры — до $5,9/кв. м;
  • двухкомнатные — до $5,1/кв. м;
  • трехкомнатные — до $4,9/кв. м.

Где самая дорогая и дешевая аренда

Самым дорогим районом Киева остается Печерский, где объект стоит около $735 в месяц или $10 за кв. м.

Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе — $163 за квартиру, или $4 за «квадрат».

Чаще арендодатели размещают предложения об однокомнатных квартирах — 41% от общего количества предложений. На двухкомнатные приходится 39%, а на «трешки» — 20%.

В то же время важнейшим критерием поиска квартир для арендаторов не только цены, но и удаленность от военных объектов и объектов инфраструктуры.

Большинство запросов (58%) от клиентов приходится на двухкомнатные квартиры. 28% потенциальных арендаторов ищут для аренды однокомнатные квартиры. Многокомнатными интересуются 14% арендаторов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
17 апреля 2023, 11:38
#
І оренда росте, і ціни на нерухомість.
+
+15
seaman
seaman
17 апреля 2023, 11:55
#
Оренда трошки зросла, але ціни на нерухомість ні про що. Дивлюсь я наприклад на жк отрада, що в квітні 2019 року коштував 14500грн/м2 (535 юсд), зараз 34150 (900 юсд), але який в цьму сенс, якщо жити в ньому не можна.
+
+15
bonv
bonv
17 апреля 2023, 12:01
#
Вибір житла є. Від зданих до котлованів.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
17 апреля 2023, 12:17
#
Рекомендую никогда не смотреть на объекты КМБ. Они строят по сути эконом класс по цене комфорта.
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