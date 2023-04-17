Шмыгаль призвал партнеров ввести санкции против всей ядерной отрасли России

Соединенные Штаты остаются надежным партнером Украины в финансовой поддержке, восстановлении и санкционной политике в отношении государства-агрессора. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с Министром финансов США Джанет Йеллен.

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Глава правительства поблагодарил Соединенные Штаты за беспрецедентную поддержку, особенно за новые санкции против России, включающие более 120 компаний и физических лиц.

«Принципиально важно, что в этот пакет включены лица, способствовавшие уклонению от санкций. Приветствуем включение в санкционный пакет лиц, связанных с Росатомом, и призываем всех партнеров ввести санкции против всей ядерной отрасли России», — подчеркнул Шмыгаль.

Как работают нефтяные санкции

Премьер-министр отметил, что механизм «price cap» на российскую нефть демонстрирует свою эффективность: нефтегазовые доходы России в первом квартале этого года рухнули. Он призвал к дальнейшему снижению «price cap», чтобы лишить Россию возможности финансировать свою кровавую агрессию.

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