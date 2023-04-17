Акционерное общество Укрпочта запускает в обращение марки с писанками. Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в телеграм-канале.
Укрпочта запускает в обращение марки с писанками (фото)
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Что известно о запуске
На марках изображены писанки из разных регионов Украины. По словам Смелянского, марки запустят в обращение с 21 апреля.
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Источник: Минфин
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