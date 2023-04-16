VK, Яндекс и Рамблер: Зеленский ввел новые санкции на 10 лет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2023, 15:15 Читати українською

VK, Яндекс и Рамблер: Зеленский ввел новые санкции на 10 лет

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 254 юридических лиц, среди которых «Яндекс», «Компания ВК» и «Рамблер», а также другие российские IT-компании и предприниматели. Об этом говорится в указе президента 227/2023 от 15 апреля 2023 года.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 254 юридических лиц, среди которых «Яндекс», «Компания ВК» и «Рамблер», а также другие российские IT-компании и предприниматели.
Фото: focus.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые санкции

Среди российских IT-компаний, кроме Яндекс, Рамблер и Компании В К, под санкции попали общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» и «Группа компаний «Иннотех», акционерные общества «Икс-Холдинг» и «Софтлайн трейд».

Также под санкции оказались компании, занимающиеся автоматизацией работы предприятий «Программные продукты «Парус» и «1С-Галктика», а также известное АО «Ситроникс».

Ограничения, наложенные на компании, касаются блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины и прочее.

Срок применения санкции рассчитан на десять лет.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+26
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
Homium Агентство Зарубежной Недвижимости
16 апреля 2023, 15:22
#
Раньше так непривычно было без этих сервисов, а сейчас уже всем давно плевать на них… особенно когда они окончательно превратились в ГЭБЭшную помойку! Можно и пожизненно заблокировать было бы… чтобы никому из потомков не было повадно разблокировать
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами