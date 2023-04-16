VK, Яндекс и Рамблер: Зеленский ввел новые санкции на 10 лет

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 254 юридических лиц, среди которых «Яндекс», «Компания ВК» и «Рамблер», а также другие российские IT-компании и предприниматели. Об этом говорится в указе президента 227/2023 от 15 апреля 2023 года.

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Новые санкции

Среди российских IT-компаний, кроме Яндекс, Рамблер и Компании В К , под санкции попали общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» и «Группа компаний «Иннотех», акционерные общества «Икс-Холдинг» и «Софтлайн трейд».

Также под санкции оказались компании, занимающиеся автоматизацией работы предприятий «Программные продукты «Парус» и «1С-Галктика», а также известное АО «Ситроникс».

Ограничения, наложенные на компании, касаются блокирования активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения выведения капиталов за пределы Украины и прочее.