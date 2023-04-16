Украина с понедельника, 17 апреля, начнет экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Украина возобновит экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС
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Экспорт в ЕС
Как отметили в пресс-службе, был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии.
На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.
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Напомним
Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.
Источник: Минфин
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