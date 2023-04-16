Украина возобновит экспорт электроэнергии еще в одну страну ЕС

Экспорт в ЕС

Как отметили в пресс-службе, был проведен аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников.

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Напомним

Экспорт электроэнергии из Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.