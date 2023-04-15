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15 апреля 2023, 12:44 Читати українською

Украденные с оккупированных территорий 14,2 миллиона передали АРМА

В рамках международного сотрудничества по ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины. Эти средства переданы АРМА с целью покупки военных облигаций. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В рамках международного сотрудничества по ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 14,2 млн грн, похищенных с временно оккупированных территорий Украины.

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Что известно

В ходе досудебного расследования разоблачены участники преступной схемы, которые пытались скрыто провезти из Турецкой Республики в Украину наличные средства в сумме 14,2 млн грн территорией Румынии с целью дальнейшей их конвертации в иностранную валюту и вывоз за границу.

По информации следствия, эти средства были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст. 110−2, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В настоящее время подготовлен запрос о международно-правовой помощи в компетентные органы Румынии для обеспечения исполнения решений суда Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
shabash
shabash
15 апреля 2023, 12:48
#
Вор у вора дубинку украл
+
0
Сергій Т
Сергій Т
15 апреля 2023, 12:48
#
Респект правоохоронцям!
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