Нацбанк оштрафовал кредитный союз

Причина

Союз несвоевременно подал в Национальный банк данные отчетности по состоянию на 1 января 2023 года. За это он оштрафован на 1 700 грн.

Такое решение было принято по результатам осуществления безвыездного надзора за деятельностью кредитного союза.

Напомним

Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год.