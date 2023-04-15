Национальный банк Украины применил меру влияния в виде штрафа к кредитному союзу «Подольский». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк оштрафовал кредитный союз
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Причина
Союз несвоевременно подал в Национальный банк данные отчетности по состоянию на 1 января 2023 года. За это он оштрафован на 1 700 грн.
Такое решение было принято по результатам осуществления безвыездного надзора за деятельностью кредитного союза.
Напомним
Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год.
Источник: Минфин
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