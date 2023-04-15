Украинские беженцы будут регистрировать авто в Германии. Льготный период отменили

В Германии решили не продлевать льготный период для владельцев украинских автомобилей — значит они будут обязаны зарегистрировать транспортные средства. Об этом говорится в публикации DW .

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Что известно

Согласно действующим правилам, автомобили с иностранной регистрацией в Германии не имеют права ездить по дорогам страны дольше года после пересечения границы. Для многих украинских беженцев, прибывших на авто, убегая от вооруженного российского нашествия, этот период уже закончился.

Правительства ряда германских земель предлагали дать украинцам возможность ездить без регистрации еще год. Другие были против, указывая на то, что значительное количество автомобилей без регистрации будет в долгосрочной перспективе опасно для других участников дорожного движения.

На заседании комитета представителей земельных правительств Германии по регистрации автомобилей в четверг было принято решение не продлевать действие льготного периода для украинских авто.