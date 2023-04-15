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15 апреля 2023, 15:18 Читати українською

Основанный украинцем блокчейн-стартап Solana выпустил криптосмартфон

Блокчейн-компания Solana украинца Анатолия Яковенко представила собственный криптосмартфон Saga. Он стоит $1000. Об этом пишет Forbes.

Блокчейн-компания Solana украинца Анатолия Яковенко представила собственный криптосмартфон Saga.
Фото: forbes.ua

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Что представила Solana

Saga разработал калифорнийский производитель электроники Osom. Это проект выходцев из Essential — неудачного стартапа создателя операционной системы Android Энди Рубина.

Зимой 2022 года OSOM готовился презентовать свой первый смартфон OV1. Однако планы резко изменились, когда основатель компании Джейсон Китс через общих знакомых познакомился с Яковенко. Тот как раз подыскивал производителя для своего криптодевайса.

«Я хочу делать сумасшедшие вещи», — объяснял Китс в интервью TechCrunch. После заключения эксклюзивного соглашения и инвестиций от Solana OV1 превратился в Saga.

Яковенко представил новинку 13 апреля 2023 года в Сан-Франциско.

Стоимость криптосмартфона

Базовая цена новинки — $1000. Для сравнения, новейшая на сегодняшний день модель iPhone 14 Pro в США стоит от $999, iPhone 14 Pro Max — от $1099.

У телефона есть 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ, 50-мегапиксельная основная камера.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Sg Ms
Sg Ms
15 апреля 2023, 15:28
#
Засновник немає нічого спільного з Україною, він і мови не знає. Це людина яка все життя від народження була у США. Вкраїнчики люблять підвищувати своє почуття власної величності, посилаючись на людей які без цієї країни досягли успіху.
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