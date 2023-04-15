Белгород-Днестровский порт снова выставят на продажу

Фонд государственного имущества повторно выставит на приватизацию «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Об этом сообщает ФГИУ.

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Повторная продажа

Как отмечается, прошлый аукцион не состоялся, поскольку предыдущим победителем не были уплачены денежные средства за объект.

ФГИУ 13 марта провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, во время которого стоимость актива выросла в 2,3 раза до 220 млн грн.

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Тогда такую сумму предложило ООО «Укрдонинвест Трейдинг» (ООО «УДИ ТРЕЙДИНГ»), владельцем которого по данным госреестра является бизнесмен Виталий Кропачев.