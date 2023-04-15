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15 апреля 2023, 9:10 Читати українською

Украинский бизнес получит поддержку от Еврокомиссии на 7,5 миллиона евро

В рамках программы ЕС «Единый рынок» украинский бизнес получит поддержку от Европейской Комиссии в размере 7,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

В рамках программы ЕС «Единый рынок» украинский бизнес получит поддержку от Европейской Комиссии в размере 7,5 млн евро.
Фото: finance.ua

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Что известно о программе

В рамках программы для украинского бизнеса станут доступны облегчение доступа к рынкам ЕС, содействие развитию предпринимательства, изучение опыта ведения бизнеса в странах ЕС и модернизация промышленности.

В настоящее время идет процесс ратификации соответствующего соглашения, подписанного в Киеве в начале февраля.

Программа Европейского Союза «Единый рынок» — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет (с 2021 по 2027 годы).

Украина будет участвовать в таких компонентах программы, как укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий (около 1 млрд евро), а также создание и распространение высококачественной европейской статистики (около 546 млн евро).

Европейская Комиссия уже объявила два грантовых предложения, направленных на поддержку украинских предпринимателей. Инициативы имеют общее название ReadyForEU и общий бюджет в 7,5 млн евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2023, 11:55
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Система потребує радикального очищення від людей, які проводять неадекватну політику. Це агенти впливу Росії, які в цьому безперечно задіяні, а ще корупціонери, просто ідіоти та популісти разом з ними. Оця «гримуча суміш» блокує будь-які серйозні інвестиції в Україну. Наша країна 30 років була найменш привабливою державою для інвестицій. Тому тут нам потрібна теж перемога над цією «гримучою сумішшю», як і на фронті. Без цього, на жаль, успіху не буде, бо ми і на далі залишимося економічними вигнанцями.
https://tsn.ua/exclusive/chi-varto-kupuvati-dolari-ta-yakim-bude-kurs-do-kincya-roku-ekspert-rozpoviv-2306773.html
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