В рамках программы ЕС «Единый рынок» украинский бизнес получит поддержку от Европейской Комиссии в размере 7,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
Украинский бизнес получит поддержку от Еврокомиссии на 7,5 миллиона евро
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Что известно о программе
В рамках программы для украинского бизнеса станут доступны облегчение доступа к рынкам ЕС, содействие развитию предпринимательства, изучение опыта ведения бизнеса в странах ЕС и модернизация промышленности.
В настоящее время идет процесс ратификации соответствующего соглашения, подписанного в Киеве в начале февраля.
Программа Европейского Союза «Единый рынок» — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет (с 2021 по 2027 годы).
Украина будет участвовать в таких компонентах программы, как укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий (около 1 млрд евро), а также создание и распространение высококачественной европейской статистики (около 546 млн евро).
Европейская Комиссия уже объявила два грантовых предложения, направленных на поддержку украинских предпринимателей. Инициативы имеют общее название ReadyForEU и общий бюджет в 7,5 млн евро.
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