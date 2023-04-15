Украинский бизнес получит поддержку от Еврокомиссии на 7,5 миллиона евро

В настоящее время идет процесс ратификации соответствующего соглашения, подписанного в Киеве в начале февраля.

Программа Европейского Союза «Единый рынок» — это программа финансовой поддержки ЕС с бюджетом 4,2 млрд евро, рассчитанная на семь лет (с 2021 по 2027 годы).

Украина будет участвовать в таких компонентах программы, как укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий (около 1 млрд евро), а также создание и распространение высококачественной европейской статистики (около 546 млн евро).

Европейская Комиссия уже объявила два грантовых предложения, направленных на поддержку украинских предпринимателей. Инициативы имеют общее название ReadyForEU и общий бюджет в 7,5 млн евро.