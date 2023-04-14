НБУ запускает платформу для тестирования инновационных финансовых технологий

Национальный банк Украины запускает регуляторную платформу («песочницу») для тестирования инновационных продуктов, услуг, технологий и инструментов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Регуляторная платформа позволит авторизованным поставщикам финансовых или платежных услуг проводить тестирование новых современных и инновационных финансовых и платежных продуктов в реальных рыночных условиях в ограниченной среде и под наблюдением регулятора (в частности, с установлением определенных ограничений и квот).

«Главная задача регуляторной платформы — способствовать развитию финтеха и инновационных продуктов на финансовом и платежном рынках. В то же время ее запуск должен стимулировать усиление конкуренции, повышение качества предоставления финансовых и платежных услуг, углубление диалога регулятора с участниками рынка, в частности, по развитию регулирования финтех-сферы», — отметил заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан.

Условия участия в регуляторной платформе

Участие в тестировании инновационных продуктов в регуляторной платформе смогут принять только те участники рынка, которые уже авторизованы как те, кто предоставляет финансовые или платежные услуги в соответствии с украинским законодательством.

Кроме того, до начала тестирования инновационный продукт должен пройти предварительную оценку регулятором, а заявитель должен согласовать порядок самого тестирования для получения статуса участника регуляторной платформы.

Требования

Так, инновационный продукт, который намерен тестировать в регуляторной платформе, должен отвечать следующим требованиям:

не должно существовать аналогичных продуктов или предложенный продукт должен существенно превосходить характеристики уже имеющихся;

внедрение продукта не должно привести к нарушениям законодательства о защите экономической конкуренции;

нет законодательных запретов на внедрение соответствующего продукта;

нет конкретных норм в законодательстве Украины, исключающих внедрение такого продукта на рынке за пределами регуляторной платформы.

Как подать заявление на тестирование в регуляторной платформе

Для участия в тестировании инновационного продукта участник рынка должен предпринять следующие шаги:

зайти на информационный портал;

загрузить заявление на участие в регуляторной платформе;

заполнить заявление, подготовить другие документы (по желанию заявителя) для подтверждения информации, предоставленной в заявлении;

подписать заявление и добавленные к нему документы КЭП;

отправить все по электронному адресу sandbox@bank.gov.ua.

После этого НБУ оценит заявителя: рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности участия инновационного продукта в регуляторной платформе, руководствуясь профессиональным суждением и учитывая оценку ситуации на финансовом и платежном рынках, эффективность и риски предоставления таких услуг с использованием инновационных технологий и инструментов.

В случае принятия положительного решения, Национальный банк заключит с заявителем договор о тестировании. Этот документ будет содержать подробные условия участия заявителя в регуляторной платформе и порядок тестирования инновационного продукта, включать согласованную информацию об особенностях тестирования, а также права и обязанности сторон.