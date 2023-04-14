Национальный банк Украины запускает регуляторную платформу («песочницу») для тестирования инновационных продуктов, услуг, технологий и инструментов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ запускает платформу для тестирования инновационных финансовых технологий
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Регуляторная платформа позволит авторизованным поставщикам финансовых или платежных услуг проводить тестирование новых современных и инновационных финансовых и платежных продуктов в реальных рыночных условиях в ограниченной среде и под наблюдением регулятора (в частности, с установлением определенных ограничений и квот).
«Главная задача регуляторной платформы — способствовать развитию финтеха и инновационных продуктов на финансовом и платежном рынках. В то же время ее запуск должен стимулировать усиление конкуренции, повышение качества предоставления финансовых и платежных услуг, углубление диалога регулятора с участниками рынка, в частности, по развитию регулирования финтех-сферы», — отметил заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан.
Условия участия в регуляторной платформе
Участие в тестировании инновационных продуктов в регуляторной платформе смогут принять только те участники рынка, которые уже авторизованы как те, кто предоставляет финансовые или платежные услуги в соответствии с украинским законодательством.
Кроме того, до начала тестирования инновационный продукт должен пройти предварительную оценку регулятором, а заявитель должен согласовать порядок самого тестирования для получения статуса участника регуляторной платформы.
Требования
Так, инновационный продукт, который намерен тестировать в регуляторной платформе, должен отвечать следующим требованиям:
- не должно существовать аналогичных продуктов или предложенный продукт должен существенно превосходить характеристики уже имеющихся;
- внедрение продукта не должно привести к нарушениям законодательства о защите экономической конкуренции;
- нет законодательных запретов на внедрение соответствующего продукта;
- нет конкретных норм в законодательстве Украины, исключающих внедрение такого продукта на рынке за пределами регуляторной платформы.
Как подать заявление на тестирование в регуляторной платформе
Для участия в тестировании инновационного продукта участник рынка должен предпринять следующие шаги:
- зайти на информационный портал;
- загрузить заявление на участие в регуляторной платформе;
- заполнить заявление, подготовить другие документы (по желанию заявителя) для подтверждения информации, предоставленной в заявлении;
- подписать заявление и добавленные к нему документы КЭП;
- отправить все по электронному адресу sandbox@bank.gov.ua.
После этого НБУ оценит заявителя: рассмотрит заявление и примет решение о целесообразности участия инновационного продукта в регуляторной платформе, руководствуясь профессиональным суждением и учитывая оценку ситуации на финансовом и платежном рынках, эффективность и риски предоставления таких услуг с использованием инновационных технологий и инструментов.
В случае принятия положительного решения, Национальный банк заключит с заявителем договор о тестировании. Этот документ будет содержать подробные условия участия заявителя в регуляторной платформе и порядок тестирования инновационного продукта, включать согласованную информацию об особенностях тестирования, а также права и обязанности сторон.
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