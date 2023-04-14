Бизнес просит разрешить переводить средства иностранным кредиторам

В начале войны НБУ принял постановление № 18 о работе банковской системы в период введения военного положения, которым были введены значительные ограничения в работе банковской системы Украины. В настоящее время бизнес призывает ослабить ограничения по переводу средств иностранным кредиторам. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (EBA).

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Согласно пункту 14 постановления № 18, уполномоченным учреждениям запрещается осуществлять операции по трансграничному переводу валюты из Украины на корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах/иностранной валюте.

«Да, в начале войны благодаря всем принятым решениям банковская система выстояла и продолжает работать. Однако невозможность перевода средств иностранным кредиторам может потенциально привести к дефолту перед ними, а такая ситуация очень негативно повлияет как на финансовое состояние компаний, так и на репутацию украинских эмитентов», — говорится в сообщении.

Наступление платежного дефолта компаний может привести к требованиям со стороны инвесторов по досрочному погашению всей суммы долга и инициированию судебных процессов против компаний с возможностью блокирования активов и операций.

В EBA отметили, что правительство и Минфин планируют продолжить платить по своим обязательствам и желают сохранить конструктивные отношения с кредиторами, чтобы после войны иметь возможность привлекать средства для восстановления Украины.

«Украинскому бизнесу так же важно сохранить репутацию надежного партнера перед международными финансовыми учреждениями. Бизнес готов выполнять взятые на себя требования. Более того, вероятно, может брать дополнительные кредиты во время восстановления Украины — и при таких условиях крайне важно сохранить свою репутацию, чтобы привлекать средства на максимально выгодных условиях», — заявили в EBA.

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Также там добавить, что при отсутствии возможностей предприятиям выполнить свои обязанности по уплате купонов по еврооблигациям и кредитам, даже при выполнении правительством и Минфином своих обязательств перед кредиторами, это все равно будет иметь негативное влияние на репутацию Украины и ее бизнеса.

«Поэтому Европейская бизнес ассоциация обращается к премьер-министру Украины Денису Шмыгалью, главе НБУ Андрею Пышному и первому вице-премьер-министру Украины Юлии Свириденко с призывом ослабить ограничения по уплате соответствующих процентных платежей», — говорится в сообщении.

Что предлагается

EBA предлагает установить, что общая сумма средств, которую разрешается перевести на основании подпункта постановлений, в пределах одного кредитного договора (договора займа) в течение одного календарного месяца не может превышать $3 млн, или сумму, эквивалентную $3 млн, или 1/5 части, подлежащей уплате согласно кредитному договору.

В EBA особо отметили, что ограничения наложенные постановлением № 18 существенно усложнили работу международных платежных систем на территории Украины.

Сообщество просит ослабить для бизнеса и платежных систем ограничения на осуществление трансграничного перевода валютных ценностей из Украины/перевод средств на корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах/иностранной валюте, открытые в банках-резидентах, включая переводы, осуществляемые по поручению клиентов. Ассоциация готова присоединиться к сотрудничеству.