Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 миллиардов евро — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Париж готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд. евро. Об этом Шмыгаль сообщил в Twitter .

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«Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023. Франция готова выделить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы», — написал премьер.

По его словам, часть средств будет направлена на восстановление Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму $3,5 млрд. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Кроме того, Великобритания готова предоставить Украине дополнительные $500 млн. кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд.