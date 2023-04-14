Нацбанк назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины

Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены. Об этом в НБУ заявили на онлайн-встрече с руководителями украинских предприятий.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Представители регулятора отметили, что все введенные НБУ административные ограничения с начала действия военного положения являются временными.

«НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются.

Учитывая это, одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое не сопровождалось бы шоками для валютного рынка и экономики", — отметили в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина взяла на себя обязательства после нормализации ситуации перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

НБУ работает над Дорожной картой постепенной отмены валютных ограничений. Соответствующий документ будет определять приоритетность смягчения ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков их применения, подчеркнули в НБУ.

Читайте также: НБУ готовится ограничить проценты по микрокредитам

«Смягчение временных валютных ограничений будет осуществляться по тем же принципам, что доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время.

Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и тщательный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику", — добавили в НБУ.

В Нацбанке также сообщили, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов.

«В то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала», — подчеркнул регулятор.