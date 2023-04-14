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14 апреля 2023, 14:02 Читати українською

Нацбанк назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины

Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены. Об этом в НБУ заявили на онлайн-встрече с руководителями украинских предприятий.

Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке.
Фото: bank.gov.ua

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Представители регулятора отметили, что все введенные НБУ административные ограничения с начала действия военного положения являются временными.

«НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются.

Учитывая это, одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое не сопровождалось бы шоками для валютного рынка и экономики", — отметили в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина взяла на себя обязательства после нормализации ситуации перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

НБУ работает над Дорожной картой постепенной отмены валютных ограничений. Соответствующий документ будет определять приоритетность смягчения ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков их применения, подчеркнули в НБУ.

Читайте также: НБУ готовится ограничить проценты по микрокредитам

«Смягчение временных валютных ограничений будет осуществляться по тем же принципам, что доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время.

Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и тщательный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику", — добавили в НБУ.

В Нацбанке также сообщили, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов.

«В то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала», — подчеркнул регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 апреля 2023, 15:18
#
После отмены обязательной продажи валютной выручки
и продления сроков её возврата со 120 до 180 дней,
бизнес желает попробовать заработать ещё и на плавающем
курсе, ведь банки дают очень маленькие проценты
по валютным депозитам юрлиц…
+
0
TAN72
TAN72
14 апреля 2023, 15:30
#
Супер продажа валюты заканчивается.
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