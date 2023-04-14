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14 апреля 2023, 12:36 Читати українською

С начала года средняя пенсия в Украине выросла на 13,3%

Средний размер пенсии за первый квартал 2023 вырос на 615,66 грн или на 13,3% до 5 238,25 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Средний размер пенсии за первый квартал 2023 вырос на 615,66 грн или на 13,3% до 5 238,25 грн.
Фото: dtkt.ua

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По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца выросло на 9 249 человек до 10 697 170.

Следует отметить, что инфляция в Украине с начала 2023 года составила 3%.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцам с 1 апреля перечислили пенсии. Однако речь идет не об индексации, а именно о пересчете. Это касается, например, пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.

Также украинцам упростили назначение пенсии на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

Принятый закон направлен на помощь людям, проживающим на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, и по независимым причинам не могут обратиться в Пенсионный фонд, поскольку его органы не могут там работать. Кроме того, у них нет возможности подать заявление через веб-портал электронных услуг Фонда в связи с отсутствием интернета и мобильной связи.

Источник: Минфин
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