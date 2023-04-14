Курс валют на 14 апреля: евро резко ушел вверх

В пятницу, 14 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 35 копеек, а в продаже прибавил 10 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро вырос на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,95 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 41,15−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,47−40,86 грн/евро.

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