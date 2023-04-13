Еврокомиссия определилась с судьбой замороженных российских активов — СМИ

В Европейской Комиссии пришли к выводу, что власти ЕС обязаны вернуть России замороженные на территории союза резервы ЦБ РФ, однако в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на обнародованный документ комиссии.

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«В неопубликованном документе, который есть в наличии у Die Welt, ЕК приходит к выводу, что разочаровывает: замороженные резервы нельзя брать, и когда конфликт закончится, их нужно вернуть России», — пишет издание.

Чиновники кое-что придумали

В публикации отмечается, что чиновники указали в документе, который должен стать основой для переговоров с отдельными государствами ЕС, что резервы можно инвестировать и, как минимум, предоставить Украине полученные от этого проценты.

ЕК предложила вложить замороженные резервы ЦБ РФ в европейские государственные облигации и ожидать доходности от них в 2,6%. При этом в ЕС ожидают, что в «худшем экстремальном сценарии» ущерб от такого инвестирования будет составлять 4 млрд евро.

Однако ряд источников, знакомых с планами властей ЕС, заявили, что отследить местоположение российских резервов за рубежом очень сложно.

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Ранее руководители стран G7 в рамках санкций против РФ из-за развязанной войной в Украине приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничения по международным резервам ЦБ РФ.

В ноябре прошлого года глава Е К Урсула фон дер Ляйен предложила использовать более 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС нашел способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.