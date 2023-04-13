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13 апреля 2023, 19:13 Читати українською

Еврокомиссия определилась с судьбой замороженных российских активов — СМИ

В Европейской Комиссии пришли к выводу, что власти ЕС обязаны вернуть России замороженные на территории союза резервы ЦБ РФ, однако в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на обнародованный документ комиссии.

В Европейской Комиссии пришли к выводу, что власти ЕС обязаны вернуть России замороженные на территории союза резервы ЦБ РФ, однако в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации.
Фото: slovoidilo.ua

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«В неопубликованном документе, который есть в наличии у Die Welt, ЕК приходит к выводу, что разочаровывает: замороженные резервы нельзя брать, и когда конфликт закончится, их нужно вернуть России», — пишет издание.

Чиновники кое-что придумали

В публикации отмечается, что чиновники указали в документе, который должен стать основой для переговоров с отдельными государствами ЕС, что резервы можно инвестировать и, как минимум, предоставить Украине полученные от этого проценты.

ЕК предложила вложить замороженные резервы ЦБ РФ в европейские государственные облигации и ожидать доходности от них в 2,6%. При этом в ЕС ожидают, что в «худшем экстремальном сценарии» ущерб от такого инвестирования будет составлять 4 млрд евро.

Однако ряд источников, знакомых с планами властей ЕС, заявили, что отследить местоположение российских резервов за рубежом очень сложно.

Читайте также: Британия хочет передать замороженные $2,8 миллиарда Абрамовича Украине

Ранее руководители стран G7 в рамках санкций против РФ из-за развязанной войной в Украине приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничения по международным резервам ЦБ РФ.

В ноябре прошлого года глава Е К Урсула фон дер Ляйен предложила использовать более 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС нашел способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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