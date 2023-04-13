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13 апреля 2023, 18:55 Читати українською

Более 80% работодателей готовы брать на работу ветеранов и людей с инвалидностью — Минэкономики

Более 80% работодателей готовы брать на работу ветеранов и людей с инвалидностью, часть из них намерена воспользоваться финансовой поддержкой от государства. Об этом заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Более 80% работодателей готовы брать на работу ветеранов и людей с инвалидностью, часть из них намерена воспользоваться финансовой поддержкой от государства.
Фото: pixabay.com

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По ее словам, правительство планирует расширить программы компенсации работодателям за трудоустройство наших защитников и защитниц после их возвращения с фронта, а также лиц с инвалидностью в результате войны, чтобы ускорить их интеграцию в мирную жизнь.

«В настоящее время мы обсуждаем с бизнесом разные варианты таких программ и по результатам проведенного среди них опроса выяснили, что более 80% работодателей готовы брать на работу лиц с инвалидностью, 90% работодателей охотно трудоустроят в своих компаниях ветеранов», — отметила Бережная.

Части работодателей при этом потребуется финансовая поддержка от государства, в частности, в виде компенсации затрат на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью, оплаты обучения таких работников, оказания им психологической поддержки.

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Готовы взять человека с инвалидностью

Среди работодателей, готовых трудоустроить лицо с инвалидностью, более 50% назвали наиболее эффективной формой финансовой поддержки от государства предоставление льгот по уплате ЕСВ в качестве компенсации затрат на обустройство рабочего места, 31% — компенсацию части заработной платы такого работника.

Готовы взять ветерана

Среди работодателей, готовых взять на работу ветерана, лишь 40% высказались за необходимость финансовой поддержки государства для этого. Треть из них считают, что лучшим вариантом такой поддержки будет компенсация части зарплаты ветерана, 20% — высказались за оплату государством предоставления психологической помощи таким работникам, 14% — за финансирование их профессионального обучения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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