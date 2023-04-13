Крупнейшие банки Индии отказались обрабатывать платежи за российскую нефть, купленную свыше $60

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2023, 17:07 Читати українською

Крупнейшие банки Индии отказались обрабатывать платежи за российскую нефть, купленную свыше $60

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтепереработчикам, что они не будут обрабатывать платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в $60. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителя нефтеперерабатывающего завода, участвующего в поиске финансирования для закупок российской нефти.

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтепереработчикам, что они не будут обрабатывать платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в $60.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, банки внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Ключевые покупатели российской нефти

Индия вместе с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после вторжения в Украину.

Индия воспользовалась скидками, приобретя рекордные объемы российской нефти. Причем Россия стала их главным поставщиком, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других расходов, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают $60 за баррель. Этот уровень освобождает их от санкций ЕС, запрещающих использование судоходных услуг, банковских операций и страхование от членов блока.

Россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если не будет пользоваться услугами и судами G7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ шокировал рынки после оглашения неожиданного сокращения добычи. Brent — международный стандарт — вырос на 8% после этого решения и сейчас торгуется выше $87 за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эталонная цена поднимется выше $95 за баррель, это приведет к тому, что цены на нефть от производителя ОПЕК+ превысят предельный уровень, сказал руководитель НПЗ.

Читайте также: Аналитики не исключили рост цен на нефть до $100

Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратиться в другие индийские банки, имеющие мало зарубежных операций и готовые обрабатывать платежи, не опасаясь проблем от США.

Рост цен на нефть может осложнить заключение долгосрочных контрактов на поставку с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейшая в стране государственная нефтеперерабатывающая компания, уже подписала соглашение с ПАО «Роснефть», но другим более мелким переработчикам трудно вести переговоры по контрактам.

Аналитик Vortexa Ltd Серена Хуанг заявил, что торговля сырой нефтью выше установленного лимита может привести к сокращению количества танкеров, желающих перевозить грузы, что ограничит российские потоки в Индию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AleksandrBank, analitikgarant2, IevgeniiK и 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами