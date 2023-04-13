Крупнейшие банки Индии отказались обрабатывать платежи за российскую нефть, купленную свыше $60

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтепереработчикам, что они не будут обрабатывать платежи за нефть, купленную сверх установленного предела в $60. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителя нефтеперерабатывающего завода, участвующего в поиске финансирования для закупок российской нефти.

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По его словам, банки внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Ключевые покупатели российской нефти

Индия вместе с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после вторжения в Украину.

Индия воспользовалась скидками, приобретя рекордные объемы российской нефти. Причем Россия стала их главным поставщиком, обойдя Ирак и Саудовскую Аравию.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других расходов, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают $60 за баррель. Этот уровень освобождает их от санкций ЕС, запрещающих использование судоходных услуг, банковских операций и страхование от членов блока.

Россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если не будет пользоваться услугами и судами G7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ шокировал рынки после оглашения неожиданного сокращения добычи. Brent — международный стандарт — вырос на 8% после этого решения и сейчас торгуется выше $87 за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эталонная цена поднимется выше $95 за баррель, это приведет к тому, что цены на нефть от производителя ОПЕК+ превысят предельный уровень, сказал руководитель НПЗ.

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Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратиться в другие индийские банки, имеющие мало зарубежных операций и готовые обрабатывать платежи, не опасаясь проблем от США.

Рост цен на нефть может осложнить заключение долгосрочных контрактов на поставку с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейшая в стране государственная нефтеперерабатывающая компания, уже подписала соглашение с ПАО «Роснефть», но другим более мелким переработчикам трудно вести переговоры по контрактам.

Аналитик Vortexa Ltd Серена Хуанг заявил, что торговля сырой нефтью выше установленного лимита может привести к сокращению количества танкеров, желающих перевозить грузы, что ограничит российские потоки в Индию.