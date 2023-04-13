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13 апреля 2023, 15:54 Читати українською

Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на $500 миллионов

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные $500 млн кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд. Об этом заявил британский министр финансов Джереми Хант, сообщает Reuters.

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные $500 млн кредитных гарантий, доведя общую сумму в этом году до $1 млрд.
Фото: pixabay.com

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По словам Ханта, британские кредитные гарантии были важны для подписания более широкого четырехлетнего пакета поддержки Украины от МВФ на сумму $15,6 млрд.

«Это финансирование повысит экономическую устойчивость Украины и усилит ее сопротивление против России», — отметил он во время весеннего собрания МВФ в Вашингтоне.

Великобритания пообещала оказать Украине поддержку на общую сумму 6,5 млрд фунтов стерлингов ($8,1 млрд) с момента вторжения России в феврале 2022 года, а последние кредитные гарантии помогут финансировать украинские государственные учреждения, такие как школы и больницы, заявили в Министерстве финансов Великобритании.

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Хант также сообщил, что завершил работу над выделением дополнительных $670 млн для Трастового фонда МВФ по сокращению бедности и роста, а также $3,3 млрд для Трастового фонда МВФ по устойчивости и стабильности, поддерживаемого энергетическими проектами и проектами по борьбе с изменением климата.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 апреля 2023, 16:18
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Все видели как Джо подвинул рикшу в аэропорту?))) такое в фантастически демократических новостях не увидишь)))
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