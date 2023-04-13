Депозиты в валюте в марте увеличились до максимума с февраля 2015 года

В марте 2023 года банковские вклады в валюте увеличились на $459 млн (+2,5%) до $18,7 млрд. Это максимальный объем депозитов в валюте, начиная с февраля 2015 года, заявил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев .

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Прирост депозитов

85% прироста депозитов обеспечил корпоративный сектор, в то время как прирост депозитов населения был сдержан.

Из-за укрепления курса гривны против доллара на наличном рынке спрос на специальные валютные депозиты для населения потерял импульс.

В марте валютные вклады населения выросли всего на $8 млн, хотя последние 6 месяцев до этого росли в среднем почти по $200 млн в месяц.

Депозиты в гривне

Вклады в гривне за месяц выросли на 23,7 млрд грн (+1,9%) до 1245,6 млрд грн.

«Под влиянием мер НБУ по изменению оперативного дизайна монетарной политики продолжается тенденция роста ставок по новым депозитам в гривне», — отметил Гетманцев.

Процентная ставка по вкладам корпоративного сектора за месяц выросла до 13,4% (+1,3 п.п. за месяц, +5,8 п.п. за 1-й квартал), по вкладам населения — до 11,4% (+0,6 п.п. и + 3,2 п.п. соответственно).

Срочность депозитов

Срочность депозитов медленно улучшается. По словам Гетманцева, данные есть только на конец февраля, согласно которым доля срочных вкладов выросла до 29,4% с 26,7% на конец 2022 года. Впрочем, в марте процесс привлечения срочных депозитов должен был ускориться.

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Статистика за год

В целом, с начала войны (март 2023 г. против марта 2022 г.) депозиты в гривне выросли на 261 млрд грн (+26,5%), в валюте на — $3 млрд (+19,3%).

«Распространенным мнением является, что такой рост имел своим главным первоисточником прирост вкладов к вопросу со стороны населения (прежде всего военных). Это не совсем так. Поскольку 2/3 прироста гривневых и ¾ прироста валютных депозитов обеспечил корпоративный сектор», — отметил эксперт.