Цены на овощи побили все рекорды. В Минагрополитики рассказали, что происходит с ценами

В Украине цены на популярные овощи побили все рекорды, особенно дорого стоит морковь, лук и томаты. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в интервью «Главкому».

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В чем причина

Министр сказал, что такая тенденция объясняется тем, что в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну, из-за войны этих регионов не смогли вырастить достаточное количество этих продуктов.

Плюс ко всему, левобережная часть Херсона и часть Запорожской области, которые тоже давали большой урожай, сейчас временно оккупирована.

Проблему усугубляет то, что равноценной замены пока нет. В то же время, Сольский призывает не паниковать и говорит, что на рынке сейчас дефицит овощей из-за того, что «не сезон», овощи будут, но цена на них будет соответствующая.

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«В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украине дорогая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией — крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета» на экспорт овощей, пока они не разобрались, что делать дальше. Все это вместе влияет на цены.

По словам министра, когда появятся овощи нового урожая в Европе и Украине, тогда они будут постепенно дешеветь на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая.

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Напомним

Согласно данным Госстата, средние цены на пищевые продукты в марте 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, незначительно, но повысились. Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 г. ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.