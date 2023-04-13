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13 апреля 2023, 14:27 Читати українською

Цены на овощи побили все рекорды. В Минагрополитики рассказали, что происходит с ценами

В Украине цены на популярные овощи побили все рекорды, особенно дорого стоит морковь, лук и томаты. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в интервью «Главкому».

В Украине цены на популярные овощи побили все рекорды, особенно дорого стоит морковь, лук и томаты.
Фото: vsim.ua

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В чем причина

Министр сказал, что такая тенденция объясняется тем, что в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну, из-за войны этих регионов не смогли вырастить достаточное количество этих продуктов.

Плюс ко всему, левобережная часть Херсона и часть Запорожской области, которые тоже давали большой урожай, сейчас временно оккупирована.

Проблему усугубляет то, что равноценной замены пока нет. В то же время, Сольский призывает не паниковать и говорит, что на рынке сейчас дефицит овощей из-за того, что «не сезон», овощи будут, но цена на них будет соответствующая.

Читайте: Мировые цены на продукты, несмотря на падения, остаются высокими для потребителей — МВФ

«В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украине дорогая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией — крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета» на экспорт овощей, пока они не разобрались, что делать дальше. Все это вместе влияет на цены.

По словам министра, когда появятся овощи нового урожая в Европе и Украине, тогда они будут постепенно дешеветь на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая.

Читайте: НБУ объяснил, с чем связано снижение инфляции в марте

Напомним

Согласно данным Госстата, средние цены на пищевые продукты в марте 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, незначительно, но повысились. Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 г. ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 апреля 2023, 14:29
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А я думал что бананы и киви в Украине не растут!
Да, еще я думал что в Киевской области по Черниговской трассе есть за Броварами такая себе Калиновка а там есть себе такой «Тепличный комбинат, наверно большая часть тепличных огурцов привозят от туда. Так Калиновка и другие подобные комбинаты тоже находятся в Херсонской, Николаевской и Запорожской области?
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