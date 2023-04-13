Курс валют на 13 апреля: Доллар и евро незначительно подорожали

В четверг, 13 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже прибавил 10 копеек. Евро также не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 6 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,90 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, евро — 40,90−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,19−40,59 грн/евро.

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