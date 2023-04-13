Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк оштрафовал трех страховщиков
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Кого оштрафовал регулятор
Регулятор применил меры воздействия к:
- ЧАО «Европейское туристическое страхование»;
- ЧАО «Страховая компания «Сатис»;
- ОДО «Страховая группа «Оберіг».
Решение о применении мер влияния было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 12 апреля 2023 года.
Уплатить штрафные санкции страховые компании должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
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Решение о применении меры воздействия вступает в силу 13 апреля 2023 года.
Источник: Минфин
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