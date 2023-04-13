Нацбанк оштрафовал трех страховщиков

Решение о применении мер влияния было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 12 апреля 2023 года.

Уплатить штрафные санкции страховые компании должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

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Решение о применении меры воздействия вступает в силу 13 апреля 2023 года.