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13 апреля 2023, 8:10 Читати українською

Нацбанк оштрафовал трех страховщиков

Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины оштрафовал трех страховщиков за несвоевременное представление файлов отчетности за 2022 год.
Фото: bank.gov.ua

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Кого оштрафовал регулятор

Регулятор применил меры воздействия к:

Решение о применении мер влияния было принято по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 12 апреля 2023 года.

Уплатить штрафные санкции страховые компании должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Читайте: Нацбанк оштрафовал 20 банков за нарушение платежной дисциплины на 255,5 млн

Решение о применении меры воздействия вступает в силу 13 апреля 2023 года.

Источник: Минфин
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