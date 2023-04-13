Рынок новых автомобилей оживает. Итоги марта (инфографика)

В марте украинцы приобрели 5 тысяч новых легковушек. Это на 733,3% больше, чем в марте 2022 года, и на 38,9% больше, чем в феврале-2023. Об этом говорится в аналитике экспертов Института исследований авторынка.

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Как отмечается, семикратный прирост продаж новых авто в марте нельзя считать сенсацией — такие результаты являются следствием почти нулевых продаж в первые несколько недель начала полномасштабной войны, когда временно не работали Сервисные центры МВД.

Всего в первом квартале 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 12,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большинство новых легковушек в марте (93,8%, 4698 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 6,2% (309 шт.).

Где зарегистрировано самое большое авто

Больше новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (1 559 шт.) и Киевской области (674 шт.), а также Днепропетровской (465 шт.), Одесской (348 шт.) и Львовской (290 шт.) областях.

Меньше новых машин впервые зарегистрировали в Херсонской (3 шт.), Луганской (6 шт.), Донецкой (11 шт.), Черниговской (36 шт.) и Запорожской (52 шт.) областях.

Самые популярные новые импортные легковушки

Чаще всего в марте при покупке новой легковушки украинцы выбирали бренд Toyota (631 шт., 12,6%). Второе место занял бренд Renault (506 шт., 10,1%).

На третьем месте место поднялся Volkswagen (492 шт., 9,8%), а на четвертое, потеснив на одну строчку вниз бренд BMW (376 шт., 7,5%), поднялась Skoda (383 шт., 7,6%). %).

Среди моделей в третьем месяце 2023 года лидером продаж с большим отрывом от ближайших конкурентов остается Renault Duster (408 шт.). На второе место с четвертого поднялась Mazda CX-5 (180 шт.), а на третье из пятого — Hyundai Tucson (178 шт.).

Популярный Volkswagen ID.4 (160 шт.), ранее показывавший уверенную тенденцию поднятия в рейтинге продаж, опустился со второго места на четвертое.

Замыкает первую пятерку Toyota RAV-4 (142 шт.), которая еще месяц назад по итогам февраля была на пятнадцатом месте.

Абсолютное большинство (12 из 15) популярных моделей марта — это кроссоверы и внедорожники. То есть, украинцы и в дальнейшем при покупке нового авто предпочитают практические универсальные легковушки.

Среди новых легковушек, составленных в Украине, в феврале больше всего покупали автомобили Skoda Kodiaq (110 шт.), Skoda Karoq (60 шт.) и Lada Granta (20 шт.).