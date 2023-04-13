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13 апреля 2023, 9:44 Читати українською

Мировые цены на продукты, несмотря на падение, остаются высокими для потребителей — МВФ

Мировые цены на продовольствие, после резкого повышения из-за войны России против Украины и на фоне последствий пандемии, снижаются, но остаются высокими для внутреннего потребителя. Об этом говорится в обзоре МВФ «Бюджетный вестник», передает Укринформ.

Мировые цены на продовольствие, после резкого повышения из-за войны России против Украины и на фоне последствий пандемии, снижаются, но остаются высокими для внутреннего потребителя.
Фото: korrespondent.net

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Мировые цены

«Война в Украине усилила ценовое давление на мировых рынках продовольственных товаров в условиях и без того стремительного роста цен на товары и резкого роста инфляции из-за возобновления спроса и сбоев в цепочках поставок», — отметили в Фонде.

Несмотря на то, что мировые цены на продукты снизились по сравнению с пиковыми уровнями середины 2022 года, внутренние цены продолжают расти, а риски производства продуктов питания в дальнейшем будут угрожать стабильности цен на продовольствие в 2023 году.

Кроме того, в условиях продолжения войны будет ощущаться негативное влияние на производство зерновых и чрезмерно высокие расходы на удобрения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
preyvanamor
preyvanamor
13 апреля 2023, 10:18
#
Світові ціни на продукти навіть і не починали падати. а деякі «продукти», як наприклад ф’ючерси на корови на біржі сме, на днях встановили новий історичний рекорд!!!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 апреля 2023, 10:27
#
Рынок, Киевская область -капуста молодая — 120 гривен, огурцы 220 гривен, Вот интересно, а сколько стоят «при таких высоких мировых ценах» , сколько стоят огурцы в ЕС?
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