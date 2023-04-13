Мировые цены на продукты, несмотря на падение, остаются высокими для потребителей — МВФ

Мировые цены на продовольствие, после резкого повышения из-за войны России против Украины и на фоне последствий пандемии, снижаются, но остаются высокими для внутреннего потребителя. Об этом говорится в обзоре МВФ «Бюджетный вестник», передает Укринформ .

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Мировые цены

«Война в Украине усилила ценовое давление на мировых рынках продовольственных товаров в условиях и без того стремительного роста цен на товары и резкого роста инфляции из-за возобновления спроса и сбоев в цепочках поставок», — отметили в Фонде.

Несмотря на то, что мировые цены на продукты снизились по сравнению с пиковыми уровнями середины 2022 года, внутренние цены продолжают расти, а риски производства продуктов питания в дальнейшем будут угрожать стабильности цен на продовольствие в 2023 году.

Кроме того, в условиях продолжения войны будет ощущаться негативное влияние на производство зерновых и чрезмерно высокие расходы на удобрения.