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12 апреля 2023, 19:14 Читати українською

Замедление базовой инфляции в США: Реакция инвесторов и рынка

Ключевой показатель инфляции в США продемонстрировал признаки замедления в марте, но, вероятно, не настолько, чтобы убедить Федеральную резервную систему снова повысить процентные ставки в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

Ключевой показатель инфляции в США продемонстрировал признаки замедления в марте, но, вероятно, не настолько, чтобы убедить Федеральную резервную систему снова повысить процентные ставки в следующем месяце.
Фото: pixabay.com

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Рост цен в США в марте замедлился до 5%. Это минимум за последние два года. Базовый индекс потребительских цен, не включающий продукты питания и энергоносители и за которым внимательно следит ФРС, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5%.

В то же время, ключевые показатели стоимости жилья продемонстрировали наименьший месячный прирост за последний год, а цены на продукты питания снизились.

По данным агентства, сначала инвесторы положительно отреагировали на отчет, прежде чем рост акций и казначейских облигаций закончился. Трейдеры все еще делают ставку на повышение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС, которое состоится в мае.

В последний раз ФРС США повысила ставку в марте до 4,75−5% - это самый высокий уровень с сентября 2007 года и девятое ее повышение подряд.

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Инфляция, однако, остается слишком высокой. Базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим показателем базовой инфляции, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за последние два года базовая инфляция превысила общий показатель, возросший на 5%.

«Это резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку показатель теперь сравнивается с мартом 2022 года, когда цены на энергоносители резко выросли сразу после вторжения России в Украину», — пишет агентство.

Реакция рынка

На фоне новостей о замедлении инфляции акции на биржах начали расти. Базовый индекс S&P 500 вырос на 0,6% в начале торгов, Nasdaq Composite прибавил 0,7%.

Государственный долг США вырос, при этом доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 0,1 п. п. до 3,95%.

Доходность 10-летних облигаций упала на 0,05 п. п. до 3,38%.

В Европе индекс Stoxx 600 вырос на 0,4%. Dax в Германии и FTSE 100 в Великобритании прибавили 0,6%.

В Азии гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,8%, японский Topix и южнокорейский Kospi прибавили 0,8% и 0,1% соответственно, китайский CSI 300 не изменился.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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