Украинцам упростили назначение пенсии на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях назначения пенсии украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Новый закон направлен на помощь людям, проживающим на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, и по независимым причинам не могут обратиться в Пенсионный фонд, поскольку его органы не могут там работать. Кроме того, у них нет возможности подать заявление через веб-портал электронных услуг Фонда в связи с отсутствием интернета и украинской мобильной связи.

Принятый закон призван урегулировать эту проблему, в частности, предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

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Согласно закону, пенсия будет назначаться:

по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью — со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Нормы закона распространяются также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и покинули их.