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12 апреля 2023, 13:29 Читати українською

Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

В среду, 12 апреля, Украина осуществляет поставки электроэнергии в Молдову и Польшу. При этом украинское поколение полностью обеспечивает потребности потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В среду, 12 апреля, Украина осуществляет поставки электроэнергии в Молдову и Польшу.
Фото: pixabay.com

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По его словам, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности, с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.

«В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу», — добавил министр.

В то же время идет восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. За последние сутки возобновлено электроснабжение 14 тыс. абонентов в Донецкой области.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Галущенко подписал указ, который позволит возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

По его словам, европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E позволяет мощность для экспорта 400 МВт. При этом фактические объемы экспорта могут варьироваться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Ferox
Ferox
12 апреля 2023, 13:35
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