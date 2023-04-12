Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

В среду, 12 апреля, Украина осуществляет поставки электроэнергии в Молдову и Польшу. При этом украинское поколение полностью обеспечивает потребности потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности, с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.

«В небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу», — добавил министр.

В то же время идет восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. За последние сутки возобновлено электроснабжение 14 тыс. абонентов в Донецкой области.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Галущенко подписал указ, который позволит возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

По его словам, европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E позволяет мощность для экспорта 400 МВт. При этом фактические объемы экспорта могут варьироваться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.