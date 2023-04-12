537 миллиардов на оборону: Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Как увеличатся расходы

Средства распределят так:

518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих;

Минобороны — 372,4 млрд грн. Из них оплата труда — 364 млрд грн;

Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС — 98,3 млрд грн. Из них оплата труда — 95,9 млрд. грн.

ГУР — 4,6 млрд грн

СБУ — 9,3 млрд грн

Администрации Госспецсвязи — 31,6 млрд грн

Службы внешней разведки — 807,6 млн. грн.

НАБУ — 50,6 млн грн

19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.

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Источники покрытия дополнительных расходов

419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически из-за внутренних и внешних заимствований;

60,7 млрд грн — увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков;

50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Напомним

Как писал ранее Минфин, Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20%, или на 537 млрд грн.