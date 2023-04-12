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12 апреля 2023, 11:01 Читати українською

537 миллиардов на оборону: Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.
Фото: president.gov.ua

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Как увеличатся расходы

Средства распределят так:

518,2 млрд грн направят на увеличение расходов на сектор национальной безопасности и обороны. Большая часть этих средств пойдет на денежное довольствие военнослужащих;

  • Минобороны — 372,4 млрд грн. Из них оплата труда — 364 млрд грн;
  • Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС — 98,3 млрд грн. Из них оплата труда — 95,9 млрд. грн.
  • ГУР — 4,6 млрд грн
  • СБУ — 9,3 млрд грн
  • Администрации Госспецсвязи — 31,6 млрд грн
  • Службы внешней разведки — 807,6 млн. грн.
  • НАБУ — 50,6 млн грн

19 млрд грн будет направлено на пополнение Резервного фонда бюджета. Не менее 3 млрд грн из этой суммы будут выплачиваться на единовременную денежную помощь семьям погибших военнослужащих, полицейских, а 2 млрд грн — на строительство фортификационных сооружений.

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Источники покрытия дополнительных расходов

  • 419,3 млрд грн — увеличение дефицита государственного бюджета, то есть фактически из-за внутренних и внешних заимствований;
  • 60,7 млрд грн — увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков;
  • 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
  • 6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Напомним

Как писал ранее Минфин, Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20%, или на 537 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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