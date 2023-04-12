Курс валют на 12 апреля: доллар и евро подорожали в обменниках

В среду, 12 апреля, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,80 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,80, евро — 40,80−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,93−40,32 грн/евро.

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