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12 апреля 2023, 9:23 Читати українською

Кабмин уволил главу БЭБ. Кто возглавит ведомство

Кабинет министров на заседании во вторник, 11 апреля, уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров на заседании во вторник, 11 апреля, уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.
Фото: hvylya.net

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Уволен Мельник Вадим Иванович с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины», — написал он.

Первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк заявил, что Мельника уволили по собственному желанию.

«Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился», — написал он.

Кто возглавит БЭБ

Временным исполняющим обязанности директора БЭБ станет первый заместитель Мельника — Эдуард Федоров.

Где работал Федоров

В 2022—2023 гг. — был начальником управления СБУ в Сумской области.

В 2021—2022 гг. — заместитель начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Раде хотят уволить директора и его заместителей. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 9080 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Авторами стали руководители финансового комитета во главе с Данилой Гетманцевым.

Также сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ) неудовлетворительной. За это решение проголосовали 17 членов комитета.

Ранее глава Финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Реформа налоговой милиции, в результате которой была создана БЭБ, провалилась.

Руководитель БЭБ Вадим Мельник в свою защиту говорит, что ему не хватало времени и денег для реализации реформы. А также похвастался положительными отзывами в СМИ и прокачанными соцсетями бюро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
12 апреля 2023, 10:46
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Но це таке…
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