Евро подорожал на 6 копеек. Официальный курс валют

12 апреля европейская валюта подорожала на 6 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,88 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

11 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 39,82 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.