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11 апреля 2023, 18:36 Читати українською

Обновление Ethereum разблокирует $33 миллиарда

На этой неделе инвесторы получат доступ к около $33,73 млрд в Ethereum в рамках запланированного обновления блокчейна. Новое обновление позволит участникам рынка выкупить свой staked ETH — монеты, которые они вложили и заблокировали в сети за последние три года в обмен на проценты. Об этом сообщает Reuters.

На этой неделе инвесторы получат доступ к около $33,73 млрд в Ethereum в рамках запланированного обновления блокчейна.
Фото: pixabay.com

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Согласно данным Dune Analytics, на «стейки» приходится около 15% всего Ethereum, общая рыночная стоимость которого составляет $33,73 млрд.

По оценкам генерального директора компании Attestant Сриджита Даса, способствующей стейкингу эфира, до 1,1 млн. ETH будут готовы к выводу в течение недели после обновления блокчейна. Это стоило бы почти $2 млрд, учитывая последнюю стоимость эфира около $1912.

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Беспокойство

Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что разблокировка «стейков» может привести к массовому выводу средств и волне продаж и, как следствие, повлечь за собой стремительное падение цен.

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По словам Бундипа Рангара, генерального директора блокчейн-инвестиционной компании Fineqia International, лишь около 29% всех «стейков» эфира в долларовом эквиваленте приносят прибыль, а это значит, что большинство будет продано с убытком.

«Поэтому кажется маловероятным, что значительная часть стейкингового эфира будет продана», — добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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