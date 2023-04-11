Минфин разместил на аукционе облигации на 2,4 миллиарда

На аукционе 11 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,37 млрд грн в эквиваленте, что на 2,18 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,55 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

11 апреля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

94,89 млн грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024 года;

607,34 млн грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024 года;

738,06 млн грн под 19,60% с погашением 2 апреля 2025 года.

В иностранной валюте:

$23,05 млн под 4,85% с погашением 21 марта 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.