Бельгия получила 625 миллионов евро от налогообложения замороженных активов РФ

Правительство Бельгии сообщило, что страна получила в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро. Об этом сообщает издание Soir.

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«В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов — 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России», — говорится в сообщении.

Замороженные активы

В Бельгии заморожены 250,6 млрд евро российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

В 2023 году Бельгия также получит доход от данных активов, однако он будет меньше, чем в 2022 году.

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По словам главы бельгийского казначейства Александера Де Геста, в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходится на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.

При этом он подчеркнул, что согласно бельгийским законам, передача замороженных российских активов невозможна. Для этого необходимо будет изменять законы путем принятия «отдельных европейских норм».