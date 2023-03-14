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14 марта 2023, 9:07 Читати українською

Крупнейший банк Лихтенштейна заморозил активы россиян на $320 миллионов

Крупнейший банк Лихтенштейна — VP Bank — в прошлом году заморозил активы российских клиентов на общую сумму 300 млн швейцарских франков (около $320 млн). Об этом говорится в отчетности банка за 2022 год, пишет Бизнес.Цензор.

Крупнейший банк Лихтенштейна — VP Bank — в прошлом году заморозил активы российских клиентов на общую сумму 300 млн швейцарских франков (около $320 млн).
Фото: worldfinance.com

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VP Bank также сообщает о чистом оттоке новых средств от клиентов «с российскими связями» на 0,5 млрд швейцарских франков ($540 млн).

Банк зафиксировал единовременные чрезвычайные затраты в размере 291,2 млн швейцарских франков, в том числе для выполнения санкций и нормативных требований по бизнесу, связанному с Россией.

Учитывая это, VP Bank Group рассматривает полученную в прошлом году чистую прибыль в размере 40,2 млн швейцарских франков, как очень надежный результат.

«Россия больше не является целевым рынком для VP Bank Group после нападения России на Украину. Новые клиенты из России и Беларуси больше не принимаются», — отмечается в отчетности банка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 9:33
#
320 заморозили, 540 втікли. Ну хоч якийсь результат.
+
0
bonv
bonv
14 марта 2023, 9:41
#
Росіяни токсичні для всього цивілізованого світу.
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