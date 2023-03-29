Баффет продолжает скупать акции сланцевых компаний США

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Occidental Petroleum до 23,6% после приобретения почти 3,7 млн дополнительных акций. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Компания раскрыла информацию о сделках 23 и 27 марта стоимостью $216 млн в заявлении для SEC, Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Berkshire Hathaway начала покупать большое количество акций Occidental Petroleum чуть больше года назад, примерно тогда, когда Россия вторглась в Украину и в этом месяце потратила на них более $1 миллиарда.

Сейчас Berkshire владеет около 211,7 миллиона акций Occidental стоимостью $12,6 миллиардов, исходя из цены акций на закрытие торгов в понедельник на уровне $59,65.

В августе Berkshire получил разрешение Федеральной комиссии по регулированию энергетики США на покупку до 50% обыкновенных акций Occidental.

Баффет также владеет привилегированными акциями Occidental на сумму $10 млрд с 8% дивидендов, а также варрантами на покупку еще $5 млрд обыкновенных акций по цене $59,62 за штуку.