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11 апреля 2023, 14:03 Читати українською

Дефицит финансирования быстрого восстановления Украины в 2023 году составляет $11 млрд — глава Всемирного банка

По оценкам Всемирного банка в 2023 году дефицит финансирования для восстановления и реконструкции Украины составляет $11 млрд. Об этом заявил глава банка Давид Малпас, открывая «Весенние встречи» Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщает Интерфакс-Украина.

По оценкам Всемирного банка в 2023 году дефицит финансирования для восстановления и реконструкции Украины составляет $11 млрд.
Фото: pixabay.com

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Малпас анонсировал под своим председательством проведение 12 апреля третьего «круглого» стола министров по поддержке Украины, в том числе поиска необходимых средств для быстрого восстановления.

Со своей стороны глава МВФ Кристалина Георгиева отметила важность обсуждения проблемы войны в Украине, поскольку она отвлекла внимание мира от многих других насущных проблем.

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«Эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие. Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Так что я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это решится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем», — отметила она.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Всемирный банк разрешил перенаправить до $132 миллионов на кредиты «5−7−9» и госгарантии аграриям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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