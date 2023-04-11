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11 апреля 2023, 13:34 Читати українською

Ахметов подает иск против РФ. Требует компенсацию за «Донбасс Арену» и другие отобранные активы

Украинский миллиардер Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ, в котором потребует компенсации всех убытков, причиненных ему в 2014—2017 годах в результате захвата активов. Об этом сообщает пресс-служба холдинговой компании СКМ, учредителем которой является Ахметов.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ, в котором потребует компенсации всех убытков, причиненных ему в 2014—2017 годах в результате захвата активов.
Фото: detector.media

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Ахметов потребует от России компенсировать все убытки, причиненные ему в течение 2014−2017 годов вследствие вмешательства в деятельность или экспроприацию активов и инвестиций террористическими группами, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», под руководством или контролем РФ.

Активы

В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности:

  • «Енакиевский металлургический завод»,
  • «ДТЭК Ровенькиантрацит»,
  • «ДТЭК Сверловантрацит»,
  • учебно-тренировочная база «Кирша»,
  • Футбольный стадион «Донбасс Арена», в строительство которого было инвестировано более $400 млн.

По словам Ахметова, Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года.

«Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», — заявил он.

Напомним

«Минфин» писал, что летом 2022 года инвестиционная группа SCM Рината Ахметова продала страховую компанию «АСКА» страховой компании «УСО».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
11 апреля 2023, 13:38
#
Хитрая *** ! В 2014-м ничего не сделал для защиты Донецка в отличие от Коломойского, который спас Днепр и Мариуполь. Теперь типа пытается свое бабло вернуть.
+
+15
Три літри
Три літри
11 апреля 2023, 13:46
#
А що він мусив зробити для захисти Донецька? Найняти банду головорізів?

Коломойського, до слова, не так давно громадянства позбавили через непатріотичність. А як він допоміг країні своїм ПриватБанком?
+
+15
BatonUA
BatonUA
11 апреля 2023, 16:17
#
З банди головорізів і почалося лднр. Думаю на початку більше людей і зброї могло бути саме у «охоронних структур» Ахметова, але він ніяк не проявив себе. А стільки розмов було, що він «господар»
+
0
Сергій Т
Сергій Т
11 апреля 2023, 14:52
#
Офіційні дані: за рік війни підприємства СКМ, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та потерпілим від війни українцям 5 мільярдів гривень.
+
+42
TAN72
TAN72
11 апреля 2023, 15:00
#
Смешные люди, думают, переживают, восхваляют олигарха, который много лет их грабил и обдирал и продолжает это делать 😎
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