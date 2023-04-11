Ахметов подает иск против РФ. Требует компенсацию за «Донбасс Арену» и другие отобранные активы

Украинский миллиардер Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ, в котором потребует компенсации всех убытков, причиненных ему в 2014—2017 годах в результате захвата активов. Об этом сообщает пресс-служба холдинговой компании СКМ, учредителем которой является Ахметов.

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Ахметов потребует от России компенсировать все убытки, причиненные ему в течение 2014−2017 годов вследствие вмешательства в деятельность или экспроприацию активов и инвестиций террористическими группами, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», под руководством или контролем РФ.

Активы

В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности:

«Енакиевский металлургический завод»,

«ДТЭК Ровенькиантрацит»,

«ДТЭК Сверловантрацит»,

учебно-тренировочная база «Кирша»,

Футбольный стадион «Донбасс Арена», в строительство которого было инвестировано более $400 млн.

По словам Ахметова, Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года.

«Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», — заявил он.

Напомним

«Минфин» писал, что летом 2022 года инвестиционная группа SCM Рината Ахметова продала страховую компанию «АСКА» страховой компании «УСО».