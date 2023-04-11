Украинский миллиардер Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ, в котором потребует компенсации всех убытков, причиненных ему в 2014—2017 годах в результате захвата активов. Об этом сообщает пресс-служба холдинговой компании СКМ, учредителем которой является Ахметов.
Ахметов подает иск против РФ. Требует компенсацию за «Донбасс Арену» и другие отобранные активы
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Ахметов потребует от России компенсировать все убытки, причиненные ему в течение 2014−2017 годов вследствие вмешательства в деятельность или экспроприацию активов и инвестиций террористическими группами, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», под руководством или контролем РФ.
Активы
В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности:
- «Енакиевский металлургический завод»,
- «ДТЭК Ровенькиантрацит»,
- «ДТЭК Сверловантрацит»,
- учебно-тренировочная база «Кирша»,
- Футбольный стадион «Донбасс Арена», в строительство которого было инвестировано более $400 млн.
По словам Ахметова, Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года.
«Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины», — заявил он.
Напомним
«Минфин» писал, что летом 2022 года инвестиционная группа SCM Рината Ахметова продала страховую компанию «АСКА» страховой компании «УСО».
Комментарии - 5
Коломойського, до слова, не так давно громадянства позбавили через непатріотичність. А як він допоміг країні своїм ПриватБанком?