Курс валют на 11 апреля: доллар на наличном рынке подорожал на 10 копеек

Во вторник, 11 апреля, курс доллара на наличном рынке вырос на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,85 грн. Евро покупают за 40,40 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,80, евро — 40,70−40,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,80−40,19 грн/евро.

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