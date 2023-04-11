Украина станет одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, приняла за основу законопроект № 8280 «О внесении изменений в Закон Украины „О почтовой связи“ (об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки)». Речь идет о внедрении NFT-марок.

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Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает, что с целью защиты авторских прав на изображение почтовой марки, в Украине введут понятие «цифровая почтовая марка», которая будет являться цифровой копией изображения почтовой марки и не будет относиться к знакам почтовой оплаты.

При принятии законопроекта нормы документа будут урегулировать вопросы использования цифровых копий изображений почтовых марок.

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«Будет определено, что цифровая почтовая марка является объектом изобразительного искусства и не средство оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, предоставляемой назначенным оператором почтовой связи», — отмечается в пояснительной записке.

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Комментарий Укрпочты

«Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное — собрать значительные средства на наши ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе. А пока ждем второго чтения и готовимся», — заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

В качестве примера он показал NFT-марку Швейцарии.