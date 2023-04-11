Махинации на 500 миллионов: НАБУ объявило в розыск эксглаву Фонда госимущества Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экспредседателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и его подельников по делу завладения средствами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Бывшего главу ФГИУ Сенниченко разыскивают, поскольку тот не являлся на вызовы. Вместе с ним разыскивают: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании «Агро Газ Трейдинг» Владимира Колота и Александра Горбуненко.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО «Одесский припортовый завод» и одно из крупнейших в мире производств АО «Объединенная горно-химическая компания».

Как работала схема

В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в пользу членов преступной организации.

Для этого руководство государственных предприятий, контролируемое главой ФГИ, заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации Сенниченко обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц для завладения средствами ОПЗ путем установления договорных отношений между ОПЗ и подконтрольной преступной организацией компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженными ценами.

Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло финансовые ресурсы и понесла убытки на сумму 390 970 234 гривны.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия повлекли ОДГК ущерб на сумму 118 337 425 гривен.

В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.