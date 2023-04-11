Махинации на 500 миллионов: НАБУ объявило в розыск эксглаву Фонда госимущества Сенниченко

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 апреля 2023, 8:29 Читати українською

Махинации на 500 миллионов: НАБУ объявило в розыск эксглаву Фонда госимущества Сенниченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экспредседателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и его подельников по делу завладения средствами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экспредседателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко и его подельников по делу завладения средствами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».
Фото: slovoidilo.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Бывшего главу ФГИУ Сенниченко разыскивают, поскольку тот не являлся на вызовы. Вместе с ним разыскивают: Павла Присяжнюка, Андрея Гмырина, бывшего исполняющего обязанности директора ОГХК Артура Сомова, бывшего и.о. директора ОПЗ Николая Парсентьева, а также владельцев компании «Агро Газ Трейдинг» Владимира Колота и Александра Горбуненко.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО «Одесский припортовый завод» и одно из крупнейших в мире производств АО «Объединенная горно-химическая компания».

Как работала схема

В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в пользу членов преступной организации.

Для этого руководство государственных предприятий, контролируемое главой ФГИ, заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации Сенниченко обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц для завладения средствами ОПЗ путем установления договорных отношений между ОПЗ и подконтрольной преступной организацией компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженными ценами.

Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло финансовые ресурсы и понесла убытки на сумму 390 970 234 гривны.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия повлекли ОДГК ущерб на сумму 118 337 425 гривен.

В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами