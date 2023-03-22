Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Его считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, сообщили НАБУ и САП.
Махинации на 500 млн: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Фонда госимущества Сенниченко (видео)
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Что известно
О подозрении сообщили бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019−2021 годов завладела более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей. АО «Объединенная горнохимическая компания».
Отметим, в период с 2019 по 2021 год должность главы Фонда госимущества занимал Дмитрий Сенниченко.
Кроме экс-главы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:
- соорганизатору преступления — приближенному к председателю ФГИ лицу;
- советнику председателя ФГИУ;
- двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
- и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
- двум владельцам ООО — победителю аукциона на «ОПЗ»;
- двум лицам — соучастникам преступления.
В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации.
Для этого контролируемое председателем ФГИ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.
В частности, для достижения целей этой преступной организации, Сенниченко обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц для завладения средствами АО «ОПЗ» путем установления договорных отношений между «ОПЗ» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженным ценам.
Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».
В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234 гривны.
Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.
Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 337 425 гривен.
В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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