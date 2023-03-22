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22 марта 2023, 17:44 Читати українською

Махинации на 500 млн: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Фонда госимущества Сенниченко (видео)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Его считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, сообщили НАБУ и САП.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.
Фото: biz.liga.net

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Что известно

О подозрении сообщили бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019−2021 годов завладела более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей. АО «Объединенная горнохимическая компания».

Отметим, в период с 2019 по 2021 год должность главы Фонда госимущества занимал Дмитрий Сенниченко.

Кроме экс-главы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:

  • соорганизатору преступления — приближенному к председателю ФГИ лицу;
  • советнику председателя ФГИУ;
  • двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
  • и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
  • двум владельцам ООО — победителю аукциона на «ОПЗ»;
  • двум лицам — соучастникам преступления.

В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг и использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации.

Для этого контролируемое председателем ФГИ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации, Сенниченко обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц для завладения средствами АО «ОПЗ» путем установления договорных отношений между «ОПЗ» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженным ценам.

Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234 гривны.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 337 425 гривен.

В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 марта 2023, 18:18
#
Попробуйте его с Женевы депортировать.
+
0
Navegantes
Navegantes
22 марта 2023, 18:36
#
Спочатку дають таким «Сеніченкам» мутити схеми на сотні млн, потім випускають закордон, а вже потім починаються заочні підозри. До ср@ки такі раки
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