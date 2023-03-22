Махинации на 500 млн: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Фонда госимущества Сенниченко (видео)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко. Его считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, сообщили НАБУ и САП.

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Что известно

О подозрении сообщили бывшему главе Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, что в течение 2019−2021 годов завладела более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, А О «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей. АО «Объединенная горнохимическая компания».

Отметим, в период с 2019 по 2021 год должность главы Фонда госимущества занимал Дмитрий Сенниченко.