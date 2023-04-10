Укрэнерго провело первый аукцион для экспорта электроэнергии

В понедельник, 10 апреля, Укрэнерго провело первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

В Укрэнерго заявили, что ввиду войны в Украине и связанных с этим рисков, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Кроме того, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля. Также согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал указ, позволивший возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.