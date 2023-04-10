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10 апреля 2023, 14:09 Читати українською

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на техническую поддержку корпорации, информацию также подтвердили пользователи и ритейлеры.

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России.
Фото: pixabay.com

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«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, больше недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где их покупали», — заявил представитель техслужбы.

Подтвердили наличие проблемы и владельцы Xbox. Один из них не смог сдать свою консоль в сервис Microsoft на обслуживание, несмотря на то, что покупал ее официально с гарантией от производителя.

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«Мой Xbox Series X стал периодически перезагружаться. Я решил, что стоит обратиться за официальным техобслуживанием, поскольку гарантия на товар у меня действует вплоть до 2024 года. Я начал заполнять данные о том, где нахожусь и по какому адресу у меня можно забрать товар. После заполнения всех строчек на странице было написано, что вариантов доступного обслуживания нет», — рассказал владелец Xbox.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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