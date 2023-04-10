Курс валют на 10 апреля: в обменниках доллар и евро начали дешеветь

В понедельник, 10 апреля, курс доллара на наличном рынке по покупке не изменился, а в продаже вырос на 7 копеек. Евро подешевел на 8 копеек в покупке, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже — на 10 копеек. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,87 грн. Евро покупают за 40,22 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,70, евро — 40,65−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,88−40,26 грн/евро.

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