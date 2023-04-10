Бесплатный проезд поездом «Перемышль — Ганновер» для украинцев продлили до конца мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Для украинцев продолжили бесплатный проезд поездом из Польши в Германию
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График отправлений
Отмечается, что отправление из Перемышля будет проходить по нечетным числам апреля в 22:30.
«При себе не нужно иметь посадочные талоны. Надо только предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Приоритет в перевозке предоставляется людям, имеющим браслеты от Польского Красного Креста, семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.
«В случае нехватки свободных мест необходимо обратиться к волонтерам Красного Креста. Они помогут с размещением, а также гарантированно попасть на следующий поезд», — советуют в Минреинтеграции.
Там добавляют, что в Ганновере пассажиров встречают работники или волонтеры, которые укажут маршрут в центры помощи.
Комментарии - 1
Сколько из них вернётся, а сколько останется на чужбине? Грустное зрелище. Война ещё больше усилила процесс бегства людей с Украины (